Fã tira a calcinha para Luan Santana em show e reação dele surpreende

Luan Santana surpreendeu fãs durante o show que fazia na Festa Nacional do Pinhão Lages, em Santa Catarina, na madrugada da última quinta-feira (30). O cantor protagonizou uma cena inesperada quando uma fã jogou um presente inusitado no palco. O artista então, desconcertado, compartilhou com a plateia o mimo: um coração de pelúcia e uma calcinha.



Durante apresentação do sertanejo, uma fã chamada Monica jogou o duplo presente no palco, mas o que chamou a atenção de Luan mesmo, foi a calcinha da moça. Logo após se dar conta do que era o objeto, o artista questiona: "Você tirou agora, Monica? Ou você trouxe de casa? Eu vou guardar com todo carinho".



Em seguida, o cantor cheira a calcinha e declara: "Você é cheirosa". Ele ainda acrescenta: "O coração (a pelúcia) nem precisa, vou ficar só com esse aqui (a calcinha)". Ainda desconcertado com a situação, Luan Santana pergunta, após cheirar novamente a peça íntima: "Qual é esse perfume? Rapaz, eu sei que perfume é esse".



Contudo, a curiosidade do sertanejo foi além. Luan Santana fica inquieto na tentativa de descobrir o cheiro do perfume que estava na calcinha da fã. Ele diz: "Pera aí. Vou descobrir, não fala". Em seguida, o cantor caminha em direção a banda e faz um pedido: "Cheira aqui, pessoal". Um dos colaboradores se nega e então o artista insiste: "Tua mulher não vai ligar não, eu que tô pedindo. Cheiroso ou, não é?".



Por fim, Luan pede para uma pessoa da produção levar a peça íntima. "Por favor, guarda com todo carinho". Nas redes sociais, internautas escreveram: "Que desrespeito com a namorada dele". "Luan sempre fez isso nos shows. Pra quem tá comentando da namorada dele, ela o conheceu assim. Ele sempre respeitou suas fãs". "Coitada da Jade!"

