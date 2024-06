Whindersson Nunes choca a web com forte relato sobre quase morte

A web ficou chocada com fortes relatos da vida pessoal do humorista Whinderson Nunes. O artista piauiense revelou no X, antigo Twitter, que contaria sobre sua única tentativa de suicídio, no último domingo (2).

Na postagem, Whinderson dizia: "Alerta gatilho! Hoje, às 20h eu boto aqui meu relato sobre minha única tentativa de suicídio, os porquês, onde, como, com o que, doa a quem doer..." frisou ele causando um alvoroço na plataforma.

Em seguida, os relatos envolvendo uma arma vieram à tona. "Eu peguei essa arma, entrei no quarto, tranquei a porta, eu destravei a arma, armei puxando, e atirei na minha cabeça, na têmpora. Cleque, nada aconteceu. Travei, tirei as balas do carregador, vi se não tinha ficado nenhum dentro, e fui tomar banho, tudo isso foi em uns 20 segundos", contou ele.

O artista continuou com mais detalhes. "Não tenho uma memória certeira sobre o dia, por que não guardo essa história na mente pra ficar relembrando, não vivo o ontem. Eu fui tomar banho, refleti, não gelei, mas fiquei bem refletivo muitos meses, falei muitas merdas aqui, andei por ai, mas sempre pensando que tudo que eu estava vivendo de bom, não seria possível se aquela arma tivesse funcionado", declarou.

Whinderson ainda citou que a arma em questão era de um amigo que gosta de armas. "Tenho um amigo que gosta de armas, e eu não sou alguém que curte, eu gosto de esportes, de alvo, até aprendi a atirar, mas com o tempo eu fui curtindo mais combate mesmo, acho mais massa com os punhos", relembrou o artista.

Whinderson relata abuso sexual

Além disso, o humorista revelou que foi abusado sexualmente quando tinha apenas 6 anos e que contou somente para suas ex-companheiras, Luísa Sonza e Maria Lina. Na publicação, o artista não entra em detalhes sobre o trauma sofrido na infância, mas afirma que a mãe saberia do fato naquele momento. "Eu já tive problemas com abuso quando eu tinha 6 anos. Minha mãe vai saber disso agora, eu acho... A Maria e a Luísa sabem", explicou ele.

Responsável pelo abuso

Segundo Whinderson, a pessoa responsável não foi seu parente e nem amigo. "Ninguém da minha casa tem culpa, não foi na família, não foi parente, não foi amigo", indagou o piauiense, durante o desabafo que deixou os fãs preocupados.

Na web, internautas comentaram sobre as declarações. "Espero que ele fique bem, e consiga se tratar de tudo", desejou um usuário. "Meu Deus, ele é incapaz de escrever qualquer coisa com o mínimo de concordância e coerência", criticou um outro internauta.

Problemas com a depressão

Vale lembrar que, o humorista sofre com problemas de depressão e chegou a pedir apoio psicológico a especialistas para tratar da saúde mental. Durante uma entrevista, Whinderson disse que: "Liguei no CVV, foi muito legal! Uma moça bacana, com uma voz calma, conversou comigo. A experiência de conversar sobre tudo como um anônimo é muito libertadora", disse ele.