João Guilherme mostra que romance com Marquezine está sério

Ficou sério! João Guilherme até tentou disfarçar, mas não conseguiu fugir dos olhares dos fotógrafos no aniversário da Neide Maia, mãe da atriz Bruna Marquezine. O artista, que está de visual novo, tentou passar despercebido no local, entretanto foi pego no flagra!

O evento aconteceu no último final de semana. Além de Bruna Marquezine, estavam presentes na comemoração o pai da artista, Telmo Maia, e a irmã, Luana. Falando na irmã da Marquezine, ela começou a seguir o ator João Guilherme nas redes sociais, o que gerou ainda mais burburinhos sobre a aproximação do casal.

Além disso, Virgínia Fonseca deixou escapar no seu último programa, apresentado no SBT, que Bruna Marquezine é da família, reforçando ainda mais os rumores do suposto namoro entre os pombinhos. "É porque ela tá um pouco na família né!", soltou a influenciadora, durante uma brincadeira entre Gracyanne Barbosa e Simone Mendes.

Vale lembrar que, os rumores de namoro entre Bruna Marquezine e João Guilherme se intensificaram após a atriz surgir em uma foto sentada no colo do artista, durante um encontro entre amigos. E um detalhe chamou bastante a atenção: uma peça de roupa que Bruna usava.

Entenda e relembre

Durante uma entrevista, em São Paulo, João Guilherme falou sobre a sua última compra, revelando que estava apaixonado e que teria comprado um presente para a amada: "A última coisa que comprei não foi para mim, estou apaixonado há um tempo, e só quero ver meu chuchuzinho bem vestidinha, então, eu comprei uma 'baby tee' da Maison Margiela", disse o ator. Na sequência, os burburinhos se intensificaram após a aparição da atriz com a tal "baby tee".