Conheça Bruna Rotta, influenciadora que vive affair com Rodrygo, do Real Madrid

A informação foi divulgada pelo jornalista Leo Dias. Ao que tudo indica, Bruna Rotta já até se mudou para Madrid, onde Rodrygo Goes mora atualmente. Porém, apesar disso, o romance entre o casal ainda não foi assumido publicamente.

Bruna tem mais de 1,4 milhão de seguidores no Instagram e compartilha com os internautas, um pouco dos bastidores das suas idas aos jogos do time Merengue. Além disso, a influenciadora divide com os seguidores a sua rotina de treinos e alimentação.

Contudo, um outro fato importante que gerou ainda mais burburinhos de que os dois estão vivendo um romance, foi a ida influenciadora no estádio Wembley, em Londres, na Inglaterra; no jogo em que Rodrygo Goes venceu contra o Borussia Dortmund.

Vale lembrar que o atleta segue Bruna nas redes sociais. Inclusive, sobre a união do possível novo casal, internautas comentaram: "Certa é ela, indo atrás de realizar o sonho de toda mulher, ser esposa troféu de jogador". "Sigo a Bruna e ela é sensacional, a mulher cresceu com os conteúdos dela, esforçada"."Menina independente, trabalhadora, gente boa demais".