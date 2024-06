Anitta defende criação de "lei anti riqueza" e gera controvérsia

Anitta fez uma declaração polêmica durante participação no podcast “On Purpose with Jay Shetty”, exibido nesta segunda-feira (03). A cantora afirmou que gostaria de criar uma ‘lei anti riqueza’, para tentar melhorar a desigualdade social.



Durante a entrevista, a artista explicou o objetivo que a levou a ter essa ideia. Acontece que Anitta se sente incomodada com a possibilidade de algumas pessoas acumularem muita riqueza enquanto outras possuem tão pouco.



Na declaração, a cantora detalhou sobre a lei que criaria, caso pudesse. “Uma de limite de dinheiro que cada pessoa pode ter. Depois que você chega no topo, você não precisa de mais, ninguém precisa de tanto”.



Contudo, nas redes sociais, internautas escreveram: "Anitta começa a dividir suas riquezas com quem não tem, eu estou na fila". " Falou a Anitta, cheia de riqueza acumulada". "Já podia dividir um pouco da dela comigo, mas a ideia dela é legal, só que nunca isso iria acontecer porque os ricos precisam dos pobres para explorarem".

Além disso, ainda na entrevista, Anitta fez outro desabafo polêmico. A cantora revelou que não faz mais uso de anticoncepcional. “Os hormônios do anticoncepcional causaram perda de cabelo, loucura na minha pele, mudanças bruscas no humor, em que eu ficava muito deprimida em certos momentos e depois muito feliz e irritada. Era uma montanha-russa e eu não queria mais isso”. “Demorou mais de 1 ano pra deixar de sentir os efeitos".