Karoline Lima reage a vídeo de Militão com a filha e dá lição de moral

Karoline Lima alfinetou Éder Militão após viralizar na internet um vídeo do jogador brincando com a filha do ex-casal, no gramado de um estádio de futebol, após a vitória do Real Madrid. A influenciadora se pronunciou após internautas apontarem um bom relacionamento de Cecília com o atleta.

Em um comentário deixado em uma página do Instagram, Karoline escreveu: "A Ceci ama o pai dela, óbvio! E parte disso é crédito meu - uma péssima mãe né - que sempre incentivei, mostrei, coloquei camisa do time dele (na criança)".

A influenciadora ainda pontuou: "Mesmo com todas as merdas que aconteceram e acontecem, prezo pela felicidade da minha filha. Sinceramente, se a intenção dele é limpar a barra com esses vídeos, sinto muito, o fato dele dar atenção e brincar com ela nos raros momentos que está com a filha, é o mínimo que se espera e não é mais que a obrigação".

Contudo, o vídeo em questão que Karoline se refere, mostra Éder Militão e a filha Cecília, brincando no campo de futebol, com alguns confetes que foram estourados na comemoração após a vitória do Real Madrid na grande final da Champions League.

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Fez o mínimo e já viraliza". "É bom demais ser "pai", faz o mínimo e é ovacionado". "Não seria diferente, né? Sabia que estava sendo filmado. Prova de que ele é um paizão, seria deixar a mãe da criança em paz e tentar ter um relacionamento pacífico".