Junno, marido de Xuxa, é flagrado flertando com influencer nas redes

Junno Andrade, marido de Xuxa, está envolvido em uma polêmica daquelas. Acontece que, o artista, andou reagindo a fotos de uma mulher, também casada, com um emoji nada convencional e o marido da moça, não gostou nada da atitude.



Segundo a jornalista Fabia Oliveira, o marido de Xuxa enviou diversos emojis de foguinho para Leoni Escobar, esposa de Yuri Bonotto, bombeiro da Eliana. O resultado, vocês já devem imaginar. Yuri foi a público relatar o acontecido, sem citar nomes e Junno, mandou uma mensagem para o bombeiro.



Nos prints divulgados pela jornalista, Junno escreve: “Yuri, se quiser conversar, tô à sua disposição… Recebi a mensagem da Leoni e tô vindo aqui para me desculpar. Meu erro foi não te seguir também, porque admiro os dois. Já curti muita coisa dos dois juntos, enfim… Se quiser falar (número de telefone)”. O bombeiro retribuiu: “Não quero conversar, não. Seu erro foi, toda vez que ela postava algo com pouca roupa, você mandava foguinho ou de boca aberta, só emoji com segundas intenções”.



Yuri ainda acrescentou: “Eu sou homem e sei que você não estava com boas intenções. Se tivesse, mandava para ela sempre alguma coisa em forma de carinho, não sempre que ela postava de pijama, depois do bronze ou algo que seja mais corpo. Mas, assim, já conversamos, ela devia gostar, até porque ela curtia sempre que você mandava alguma coisa”.



Contudo, Junno Andrade chegou a insistir que era fã do casal, mas o bombeiro declarou: “Junno, cara, não sou bobo. Eu sempre via o que você mandava e sempre era quando a Leoni se mostrava mais. Até no pós-bronze você colocou foguinho para ela. Você manda direct para todas?”.



Junno se desculpou





Entretanto, o marido de Xuxa reforçou que não tinha interesse na moça casada. “Yuri, sinceramente, não vejo assim, cara! Para mim, a conotação de ‘fogo’ e ‘boca aberta’ não tem apego sexual… Infelizmente, você não deve ter visto a quantidade de vezes que ri das postagens engraçadas e curti fotos de vocês também… porque fazem um casalzão.

Por fim, Junno tentou se explicar um pouco mais sobre o emoji de foguinho que enviava, mas não convenceu Yuri. “A pessoa aparece bronzeada, é uma foto quente, nada demais. Não tem conotação sexual. Pelo pouco que vi da tua mulher, que é papo reto, se ela tivesse se incomodado, pensado algo, teria me dado um esporro, deixado de me seguir… Cara, sinceramente, apenas usei poucas ferramentas de interação. Nunca escrevi uma linha cantando sua mulher”, disse Junno.