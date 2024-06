Marido de Sasha assume que usa maquiagem e intriga fãs

João Lucas, marido de Sasha Meneghel, foi criticado nas redes sociais, após compartilhar uma foto com um look não tão aprovado por uma seguidora, que alfinetou o cantor ao dizer que em breve, ele estará usando maquiagem.

Contudo, para surpresa de muitos internautas, João Lucas não ficou calado e retribuiu a insinuação da mulher, confirmando que já faz uso de maquiagem. “Daqui a pouco não. Eu já uso com frequência. Inclusive, a Sasha que faz em mim”, revelou.

O comentário foi feito em um vídeo publicado pelo cantor, no seu perfil oficial do Instagram. João aparece vestindo uma calça bege com uma regata cheia de furinhos e bastante cavada. Além disso, no registro ele está cantando a música "Quando a chuva passar", durante o evento "São João da Thay".

Na legenda da publicação, João Lucas escreveu: "Um pouco dessa noite linda no São João da Thay". Em seguida, ele agradeceu a influenciadora pelo convite e disse: "Amei estar com vocês". No post, Sasha disparou elogios para o amado: “João Lucas, pelo amor! Que voz”, declarou.

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Eu acho esquisito homem usar maquiagem, mas quem sou eu para julgar, né?" "O povo se incomoda até com a maquiagem alheia". "Mas gente, tem a necessidade de comentar sobre a aparência das pessoas?"

