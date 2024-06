Rafa Justus mostra resultado de cirurgias estéticas e impressiona

O antes e depois de milhões! A influenciadora Rafaella Justus, de 14 anos, desvendou o segredo das mudanças no rosto que vêm chamando bastante a atenção da web. Sem muitos detalhes, a jovem contou que se submeteu a alguns procedimentos estéticos.

Raffa usou as redes sociais para matar a curiosidade dos internautas, e disse que além da rinoplastia passou por um outro procedimento. “Fiz, gente! De tanto me perguntarem, resolvi responder de uma vez! Antes da rinoplastia, eu fiz ortognática”, declarou ela.

Para quem não conhece, o procedimento ortognático altera as formações ósseas da mandíbula, maxilar ou do queixo para melhorar a mordida e a respiração, mudando também a aparência facial. E leva cerca de 1 ano para a recuperação total.

Na web, internautas reagiram às declarações da influenciadora. "Linda, madura e muito educada! Parece ser um amor de pessoa", disse um usuário. "Ficou linda! Imagino como deve ter feito bem para ela, nessa idade as meninas se cobram muito, a autoestima faz parte da adolescência", comentou outro internauta.

Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Raffa está prestes a completar 15 anos, no próximo mês. Vale lembrar que, Rafaella nasceu com uma condição chamada estenose crânio-facial, que se caracteriza pela malformação óssea do crânio, decorrente da fusão prematura das suturas craniais do feto.