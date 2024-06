Mari Maria tenta desmascarar Bianca Andrade e web aponta: "recalque"

Passa pó e muita base que a treta só está começando! A influenciadora Mari Maria participou de um podcast, na última quarta-feira (5). E, após algumas falas, internautas apontam que a empresária mandou uma suposta indireta para a colega de profissão, Bianca Andrade, a famosa Boca Rosa.

No vídeo que circula na internet, Mari, sem citar nomes, relembra algumas declarações feitas por Bianca Andrade após a sua saída do BBB. A famosa chegou a gerar polêmica no mundo da maquiagem ao dizer que faturou cerca de R$ 400 milhões com a marca "Boca Rosa".

"Eu vi uma influenciadora falando que faturou R$ 400 milhões pós alguma ativação que ela fez. Na verdade, a marca dela era uma collab. Geralmente, quando é assim você recebe um percentual. O percentual dela devia ser na faixa de 6%, isso depende se ela fica com o bruto ou com o líquido. Então, tem várias variáveis ali", disparou Mari.

Na sequência, o apresentador tentou explicar para os leigos que talvez não fosse dessa forma, dando a entender que estaria do lado da Boca Rosa, pois explicou que Bianca se referiu ao faturamento e não ao lucro, valor que representa o que ela realmente embolsou da quantidade total das vendas. Mas, foi rebatido por Mari, que ainda acusou as falas da tal influenciadora de se tratar de uma desinformação.

A web não se calou e mostrou estar do lado da Boca Rosa! "Quem acompanha há um tempo percebe que desde que a Mari lançou a marca dela, ela sempre de maneira sutil quer diminuir as demais marcas", escreveu uma internauta. "A inveja gritando", disse outra usuária.

Farpas trocadas entre influenciadoras

A troca de farpas entre as influenciadoras não é de agora! Em uma outra oportunidade, as influenciadoras discordaram sobre os tipos de pó facial mais comuns no mercado das makes: o solto e o compacto.

A troca de argumentos gerou polêmica na web e dividiu opiniões dos internautas. A dona da Boca Rosa Company defendeu que o uso do pó facial compacto era mais vantajoso e, em contrapartida, Mari revelou a preferência pelo pó solto, vendido anteriormente por Bianca Andrade.