Luana Piovani vibra com decisão da Justiça favorável a Karoline Lima

Sem papas na língua! A influenciadora Luana Piovani comemorou a vitória de Karoline Lima em uma ação judicial contra o jogador Éder Militão. O atleta havia solicitado uma medida de urgência para que a também influenciadora fosse proibida de mencionar seu nome. Entre as exigências, Karoline seria obrigada a se retratar publicamente.

Mediante a vitória, Luana, que simpatizou e se identificou com o caso, não perdeu tempo e foi correndo para a web desabafar com os internautas, que modéstia à parte, parecem ser os únicos a aturar a artista.

“Eu é que sou ousada e não paro de falar as verdades que precisam ser contadas. Então é muito bom que isso aconteceu com a Karoline, porque a gente abre jurisdição, pra no Brasil, nenhum safado de nenhum alecrim dourado conseguir calar a boca da mãe que tá contando as verdades na internet. Porque não dá pra sofrer sozinha em casa”, comentou.



Nas redes sociais, os internautas vibraram com as falas da famosa. "Se a Luana silenciada já fala o que quer, imagina se tivesse liberdade! KKKKKKKKKKKKKKKKK! Ela é muito diva", comentou um fã. "Poucas mulheres conseguem infernizar homem igual a Luana, adoro", frisou outra internauta.

Luana perde na justiça

Vale lembrar que, Luana costumava recorrer às redes sociais para desabafar e expor a paternidade de Scooby. Em uma ocasião, chegou a acusar o surfista de não querer pagar a pensão alimentícia completa dos filhos. Após uma decisão judicial movida contra a apresentadora, Luana ficou impedida, sob pena de pagamento de indenização, de falar sobre o ex publicamente na internet.