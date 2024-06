Maíra Cardi revela que ficaria feliz caso filha chamasse madrasta de mãe

Maíra Cardi fez mais uma declaração polêmica, durante sua participação no PodCats. A influenciadora foi questionada sobre o que acharia, caso a filha Sophia se referisse a madrasta com o termo "mãe". Maíra surpreendeu a web ao revelar que não iria se importar.

A declaração deixou os alguns fãs perplexos. Ao explicar seu posicionamento em relação ao assunto, Cardi disse: "Eu ficaria muito feliz, porque significa que a Sophia gosta muito dela e, de fato, gosta. Elas se dão muito bem".

Em seguida, Maíra continuou: "Sophia fala muito bem dela, o que deixa meu coração de mãe muito confortável. E eu acho que todas as mães que amam os filhos, não existe nada mais importante do que ver o filho feliz".

Contudo, a influenciadora acrescentou: "Se você quer ganhar meu coração, trata bem o meu filho. Então, para mim, o que importa é a Sophia", disse Maíra, que completou: "Se ela está bem, está tudo bem e é o que mais importa".

Sophia é fruto do relacionamento de Maíra Cardi com Arthur Aguiar. Atualmente, a influenciadora é casada com Thiago Nigro, e a convivência da filha com o padrasto tem dado o que falar, já que a menina se refere a ele algumas vezes como 'pai'.

