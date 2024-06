Mãe de Marília Mendonça sofre acidente de carro em SP

Ruth Dias, mãe da cantora Marília Mendonça, sofreu um acidente de carro, em São Paulo. Ela estava em um veículo alugado, junto ao marido, Deyvid Fabrício, quando os dois colidiram com um caminhão. Ruth teria fraturado as duas costelas na colisão.



O acidente aconteceu na noite da última quarta-feira (5), quando o casal estava a caminho de São Paulo. O carro em que Ruth estava com o marido colidiu com um caminhão, que teria avançado o sinal vermelho.



Apesar do susto, os ocupantes dos dois veículos envolvidos nos acidente não sofreram nada grave. Contudo, em imagens divulgadas pelo jornalista Leo Dias, é possível ver que o carro em que a mãe da cantora estava ficou bastante amassado.



O jornalista Leo Dias também conversou com a mãe de Marília Mendonça, que disse: “Estou bem, foi um grande susto, mas graças a Deus", disse a matriarca. Ela ainda acrescentou: "Deus estava presente como sempre na nossa vida”.



Fãs de Marília, que têm um grande carinho por Ruth, desejaram melhoras. “Que susto! Graças a Deus não aconteceu nada mais grave. Que ela melhore logo”, disse uma. “Boa recuperação, dona Ruth!”, desejou outra. “Caramba, qual quadro de saúde dela? Mandando energias positivas”, comentou uma terceira internauta.

