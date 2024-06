Mari Maria se pronuncia sobre alfinetada em Boca Rosa

Mari Maria se pronunciou, nesta quinta-feira (6), após ser acusada por internautas de mandar uma indireta para a também influenciadora digital, Boca Rosa. Isso porque, durante uma entrevista ao podcast “No Lucro”, da CNN, a ruiva afirmou que existia uma influencer que estaria iludindo os seguidores a respeito do faturamento envolvendo sua linha de maquiagem, que segundo a própria Bianca declarou, seria de R$ 400 milhões.



Em uma sequência de stories publicada no Instagram, Mari explica suas declarações sobre a fala de Bianca Andrade: “Me tornei a anti-herói perfeita para o marketing. O podcast que soltaram ontem eu gravei há um tempo, mas eu quero que vocês se acostumem a me ver falando sobre empresa. Eu vivo minha empresa há sete anos, então vou falar coisas para trazer informação”, avisou a ruiva.



Contudo, a influenciadora ainda acrescentou: “Eu entendo do meu negócio, sei o que estou fazendo e vou trazer informação. É uma coisa que eu faço, eu tenho essa constância desde sempre”. Mari ainda exemplificou: “Sou uma influenciadora, tenho minha marca que eu construí do zero, e também tenho licenciamento dos produtos de cabelo. Eu licenciei e eu ganho como um todo, o faturamento é estrondoso, eu poderia abrir e ganhar muita visibilidade por conta do marketing”, declarou.



Logo em seguida, Mari Maria disse: “Mas eu tomo muito cuidado na hora de ‘marquetear’ os meus produtos, porque eu falo muito de construção de marca, então é muito importante eu falar dos detalhes, e não só ‘hypar’ em cima de um número, isso que eu queria muito explicar”.



Por fim, a influenciadora declarou: “Então, quando eu entro nesse detalhe, vira um ponto muito sensível. Eu não vou deixar de entrar nesse ponto, estou aqui para informar vocês”. Vale ressaltar que Bianca Andrade ainda não se pronunciou sobre o assunto.

