Hugo confirma affair com Maiara e fãs reagem

Fim das especulações! O sertanejo Hugo, que faz dupla com Guilherme, confirmou nesta quinta-feira (06), que está vivendo um romance com Maiara, da dupla com Maraisa. Muito já vinha se especulando sobre a proximidade dos dois artistas.

A informação foi confirmada pelo jornalista Leo Dias. Contudo, apesar de estar vivendo um affair com Maiara, o sertanejo fez questão de deixar claro que os dois ainda são solteiros e não têm planos para o futuro, ou seja, por agora, não há planos para dar um passo a mais na relação.

Maiara e Hugo já eram amigos e se aproximaram mais, de forma intencional. Sobre isso, o sertanejo também fez questão de esclarecer: “'Somos grandes amigos acima de tudo e é exatamente isso que queremos preservar”.

Nas redes sociais, o casal chegou a trocar figurinhas de coração, após uma postagem da cantora em seu perfil. Na publicação, Maiara, que aparece com a perna entrelaçada ao cantor, diz ser a escolhida para cumprir o seu maior papel, que é levar amor.

Após Hugo confirmar o affair, os fãs foram ao delírio e escreveram nas redes sociais: "Agora sim!!! Declarados!", disse uma. "Ainda precisava alguém desenhar que o amor estava no ar??", comentou outra. "Eu sempre achei que eles estavam juntos, formam um casal bonito", disse mais uma.