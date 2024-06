Polêmica: Maíra Cardi revela imposições em relação com Thiago Nigro

Estão proibidos! A palestrante Maíra Cardi causou burburinhos na internet após algumas falas polêmicas em relação ao seu casamento com o coach Thiago Nigro. Segundo a influenciadora, ambos estão proibidos de viajar sem a companhia um do outro.

Em um vídeo que circula na internet, Maíra explica como funciona o tal acordo entre o casal. "Na verdade, eu não viajo para lugar nenhum, e nem o Thiago, um sem o outro. A gente tem um acordo que toda palestra que um tiver, o outro tem que ir. Ele não pode ir em lugar nenhum se eu não for, e eu não vou em lugar nenhum, se ele não estiver", contou ela.

Maíra ainda revelou desde quando assumiram o compromisso, e a origem do tratado entre os pombinhos. "É o acordo que fizemos no começo do namoro. Porque cuidamos para não ter "brechas". Na religião, falamos muito sobre isso", explicou a coach.

Na web, internautas levantaram algumas especulações. "Na verdade ela deve ter sido amante dele em uma viagem, enquanto ele ainda era casado. E agora tá com trauma", insinuou um usuário. "Dizem que, quando a pessoa é promovida de amante pra oficial, a vaga de amante fica em aberto", disparou outro perfil.

Vale lembrar que, os influenciadores e evangélicos Thiago Nigro e Maíra Cardi, se casaram no civil em agosto de 2023, em regime de comunhão total de bens, durante uma cerimônia discreta, no interior da cidade de São Paulo.