Rodrigo Mussi engata romance com ex-noiva do atual affair de Maiara

Parece que a fila também andou para a ex-noiva de Hugo, da dupla com Guilherme. Juliete de Pieri está vivendo um affair com o ex-BBB Rodrigo Mussi, enquanto o sertanejo assumiu um romance com Maiara, da dupla com Maraisa.

A informação foi divulgada pelo jornalista Leo Dias. Juliete e Mussi teriam viajado juntos para a Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Além disso, o ex-BBB compartilhou fotos em um festival de música eletrônica e a ex-noiva de Hugo também publicou registros no mesmo evento.

Vale lembrar que Hugo deu uma entrevista em abril deste ano para falar sobre o fim do relacionamento com Juliete. "A gente decidiu dar um tempo, eu decidi e ela também. Ela é uma pessoa maravilhosa acho que é a pessoa mais incrível que já conheci na minha vida. Cara eu sou muito focado no trabalho. Eu comecei a ter umas crises assim ano passado foi muito complicado... Eu tô tentando viver uma vida mais leve".

Contudo, o sertanejo já está com um novo affair. Sobre a romance com Maiara, Hugo falou reforçou sobre o cuidado que tem tido para não afetar a amizade: “Somos grandes amigos acima de tudo e é exatamente isso que queremos preservar”.

No entanto, aesar de estar vivendo um romance com a sertaneja, Hugo deixou claro, em entrevista ao jornalista Leo Dias, que os dois ainda estão solteiros e não têm planos para o futuro. Apesar disso, fãs do casal tem apoiado o relacionamento e torcido para que dê certo.

