Thiago Nigro sai em defesa da Maíra Cardi após ataques

Thiago Nigro saiu em defesa de Maíra Cardi após a esposa ser alvo de críticas por revelar que excluiu outras mulheres do Instagram do marido e ainda silenciou algumas que não podia remover. A declaração foi feita durante entrevista a um podcast.

Em uma publicação feita no Instagram, o Primo Rico escreveu: "Ela apanhou muito na vida, mas isso a fez forte. Nunca conheci uma mulher tão forte. Não sei nem se existe. Ela sofreu muito na infância, e por isso, hoje luta contra as cicatrizes deixadas pela falta do que foi comum na vida de muitos".

Logo em seguida, ele acrescentou: "Ela quase morreu por um câncer, e por isso, cura os outros através da transformação que ela mesmo fez na própria vida. Já vi muito pastor apresentando Jesus, mas raramente alguém que o apresentou a tanta gente".



Contudo, Nigro ainda disse: "Ela recebeu amor de menos, e por isso, hoje entrega amor demais. Ela nunca olha pra si, sempre para o outro. Ela foi obrigada a começar cedo, e hoje, dominou o mundo. Não tem quem não reconheça seus resultados".

Por fim, o empresário declarou: "Há quem fala mal, mas ninguém faz igual. Há quem critique, mas não faz nem metade. Há quem duvide, mas não há quem não reconheça. Há quem não a entenda, mas a julgue pelos seus próprios defeitos".