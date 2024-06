Carlos Alberto de Nóbrega expõe treta envolvendo Eliana no SBT

Carlos Alberto de Nóbrega trouxe à tona o que teria motivado a saída de Eliana do SBT. O apresentador garantiu, durante uma entrevista, que a artista não deixou a emissora por uma oferta de salário melhor, mas sim por outros motivos que aconteceram nos bastidores.

Em entrevista ao F5, da folha de São Paulo, Nóbrega deu detalhes sobre o novo rumo de Eliana: "Eliana não vai para a Globo ainda, isso eu garanto. Somos amigos. Ela está estudando as possibilidades. Para a Record é que não vai. Nem para Band".

Entretanto, sobre a saída da apresentadora, Carlos afirmou: "Mas é uma pena. Ela saiu por motivos sobre os quais tinha razão. Eu faria a mesma coisa. Sempre falei para o Silvio que por dinheiro eu não sairia do SBT, mas se pisassem no meu pé, sim".

Vale lembrar que Eliana anunciou a saída do SBT na primeira semana de abril deste ano, após 15 anos na emissora, e pegou muita gente de surpresa. Contudo, a apresentadora deverá continuar como madrinha do Teleton, programa do canal.

No entanto, é importante destacar que o SBT já se pronunciou sobre o desligamento da apresentadora. Em um comunicado, a emissora esclareceu que Eliana estava em busca de novos desafios profissionais e por isso, teria decidido dar um novo rumo à carreira.