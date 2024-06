Reynaldo Gianecchini estreia como drag queen no teatro; Assista

Ultrapassando as expectativas! De salto alto e maquiagem, Reynaldo Gianecchini, de 51 anos, estreou como drag queen no teatro, neste final de semana. O ator interpreta Mitzi/Tick, uma das drag queens protagonistas da peça, em cartaz, no musical “Priscilla, Rainha do Deserto”, em São Paulo.

Reynaldo brilhou durante a sua entrada no palco, ao som do hit "Its raining men". Nas redes sociais, um trecho da apresentação do artista chamou bastante a atenção. O ator surgiu irreconhecível, caracterizado com roupas extravagantes e dançando ao lado de bailarinos.

Durante uma entrevista, Gianecchini informou que interpretar uma drag é uma das coisas mais legais, difíceis e complexas de construir. “Estou num desafio gigante, que me tira da zona de conforto: uma drag queen no musical. A arte drag é umas cosias mais legais, difíceis e complexas. É uma arte linda que eu quero exaltar", disse ele.

O artista ainda enalteceu a arte exemplificando todas as facetas de uma drag: "Elas são muito completas, têm humor, são engraçadas, mudam a cara, têm aqueles figurinos exuberantes, elas cantam, dançam, é um universo de um artista de uma grandeza gigante”, contou ele.

Além de Reynaldo no musical, tem no elenco: Diego Martins (interpretando a drag Felícia), Verônica Valenttino e Wallie Ruy, que vão reversar no papel de Bernadette Bassenger. Giane será Anthony "Tick" Belrose, peformer e draq queen com o nome artístico de Mitiz Mitosis.

Reynaldo Gianecchini arrasa em estreia como drag queen no teatro, releitura do filme de grande sucesso Priscila A rainha do deserto. pic.twitter.com/fBb9o5wEpW — Felipe Cardoso ?????? (@FelipeCSSZ) June 11, 2024