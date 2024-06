Alane Dias faz testes para duas novelas da Globo

A coluna Mariana Morais descobriu que a ex-BBB Alane Dias está em fase de testes para novelas da TV Globo. O primeiro, segundo fontes de dentro da emissora, foi para “Mania de Você”, a próxima novela do horário nobre da emissora. O resultado dos testes, a princípio, deve sair ainda esta semana. Com assinatura de João Emanuel Carneiro, “Mania de Você” é estrelada por Chay Suede, Gabz, Agatha Moreira e Nicolas Prattes.



E não para por aí! Alane Dias também fez teste para a novela “Tutti Frutti”, a próxima novela das 18h, que deve substituir “No Rancho Fundo” e deve estrear em novembro deste ano. Além disso, a modelo e bailarina está investindo firme em sua preparação para os testes. Ela tem encontrado diversos atores da casa em algumas oficinas.

Outro detalhe que chama a atenção é o fato de o currículo de Alane estar sendo analisado por diversas produções da casa. Segundo a coluna apurou, a Globo quer investir em Alane como atriz, já que ela faz uma linha mais elegante e discreta, no estilo Bruna Marquezine, um dos maiores nomes da dramaturgia que a emissora acabou perdendo para o cinema e streaming. Além disso, a ex-BBB ainda lembra a Marquezine fisicamente. A própria Alane chegou a comentar no BBB 24 que costuma ser comparada com a ex-global.

Vale lembrar que Alane Dias tem DRT (Registro Profissional de Atriz) e já foi do meio artístico (teatro) antes de entrar no BBB. Contudo, embora ja seja formada, Alane recomeçou aulas de teatro após se mudar para o Rio de Janeiro, depois de deixar o BBB. No reality, ela chegou a expressar seu desejo de seguir carreira artística após o programa.

Além disso, enquanto não há resultado dos testes uma coisa é certa: Alane Dias confirmou presença no programa de Fernanda e Pitel, que também recebrão Ana Clara, Deborah Secco, Yasmin Brunet e MC Binn.