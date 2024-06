Xuxa não esconde desconforto em público após polêmica com Junno

Tentou disfarçar! A apresentadora Xuxa Meneghel fez a sua primeira aparição pública desde a polêmica envolvendo o atual marido Junno Andrade e o bombeiro do Programa Eliana, Yuri Bonotto. Em um vídeo que circula pela web, é possível ver que a apresentadora não estava bem.

A rainha dos baixinhos, que esteve em um evento de moda para prestigiar a filha Sasha Meneghel, não conseguiu disfarçar o desconforto ao lado do marido. A artista ainda tentou ser simpática com o público e chegou a atender e tirar fotos com alguns fãs e admiradores que a aguardavam.

Na última semana, Junno teria se envolvido em uma polêmica extraconjugal. De acordo com o socorrista, Yuri Bonotto, Junno estaria reagindo com figurinhas de foguinho nas postagens da esposa, Leoni Escobar. Nas redes sociais, o artista chegou a pedir desculpas pela situação.

“Yuri, se quiser conversar, tô a sua disposição…Recebi a mensagem da Leoni e tô vindo aqui me desculpar", disse ele. Meu erro foi não te seguir também, porque admiro os dois. Já curti muita coisa dos dois juntos, enfim…Se quiser falar, meu número de telefone”, disse ele nas redes sociais.

Na sequência, Bonotto, então respondeu: “Não quero conversar, não. Seu erro foi, toda vez que ela postava algo com pouca roupa, você mandava foguinho ou de boca aberta, só emoji com segundas intenções. Eu sou homem e sei que você não estava com boas intenções", escreveu ele.

