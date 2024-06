Zilu desmascara Zezé Di Camargo após declaração do cantor

Desmentiu! A influenciadora Zilu Camargo desmascarou o sertanejo Zezé Di Camargo durante a apresentação do seu podcast "Café com Respostas". Na conversa com a ex-BBB Natália Deodato, Zilu foi questionada sobre como se sente em relação às declarações do cantor, que afirmou ter se casado com ela apenas porque ela estava grávida.

Mãe da Wanessa Camargo, Zilu, não economizou nas palavras: “Eu tenho pena por ele ter falado essa frase. Pela filha dele, porque não é verdade. Ele sabe. Eu sei, a família sabe. Ele pode ter falado isso, mas a verdade, nós sabemos”, disse Zilu.

Zilu ainda explicou que namorou Zezé por três anos, noivou e se preparou para o casamento. "O casamento estava marcado para agosto, mas foi antecipado devido à gravidez. Essa é a verdade. É a minha verdade, a dele, e a da nossa família”, completou ela.

A web, que não perdoa nada, defendeu Zilu. "O mínimo que ele devia a ela era respeito, e nem isso ele deu", escreveu uma internauta. "E ela se vingou levando a voz dele junto com a separação kkkk", brincou outra usuária.

Falas de Zezé

Em 2023, Zezé Di Camargo relembrou seu casamento com Zilu, de quem se separou em 2012. Ele contou que se casou aos 19 anos, porque Zilu ficou grávida de Wanessa, a filha mais velha do casal. “De repente, casei com 19 anos, porque minha ex-mulher engravidou. Ela é quatro anos mais velha, e os pais dela eram contra o nosso namoro”, disse Zezé em uma entrevista ao “Podcats”.