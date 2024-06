Virgínia revela como vai manter programa no SBT após dar à luz

Virgínia Fonseca revelou, durante entrevista, quais são os próximos planos na carreira. A influenciadora abriu o jogo sobre como irá fazer para conseguir conciliar o programa no SBT após o nascimento do terceiro filho.

Desde abril deste ano, a influenciadora apresenta um programa semanal na emissora, o ‘Sabadou’. Virgínia está a espera de José Leonardo, mais uma criança fruto do relacionamento com o Zé Felipe, com quem tem outras duas filhas.

Em entrevista a ‘Quem’, a nora do cantor Leonardo declarou: "Graças a Deus, o Zé Leonardo não dá trabalho nenhum. Então, vou ficar no batidão até não poder mais viajar”.

No entanto, a influenciadora precisará diminuir o ritmo em breve, já que mora em Goiânia e precisa viajar para São Paulo toda a semana, onde ocorrem as gravações do programa. “A partir de agosto, eu vou aquietar e ficar esperando por ele", disse ela.

Contudo, quem pensa que não terá mais Virgínia Fonseca na TV durante esse período, está muito enganado. "A gente vai deixar programas inéditos já gravados. Quando eu estiver off, de licença, vai sair programa inédito", afirmou a influenciadora.

