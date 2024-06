Fã ou hater? Paula Lavigne é xingada e vai à Justiça contra seguidor

E dá-lhe processo! A esposa do cantor Caetano Veloso, Paula Lavigne, processou um seguidor após ser alvo de xingamentos nas redes sociais do suposto fã. A ex-modelo pediu uma indenização no valor de R$ 30 mil por danos morais.

De acordo com o colunista Daniel Nascimento, Paula Lavigne processou um seguidor dos Estados Unidos após ser xingada na web. A atriz moveu o processo contra Bruno Resende Soares, um brasileiro residente na cidade de Land O Lakes, na Flórida.

Entre as ofensas, o brasileiro teria desejado a morte da influenciadora. "Os militares deveriam ter exterminado vocês em 64", escreveu ele por meio do Direct, no Instagram. Na sequência, Paula alertou sobre possíveis consequências legais, mas o seguidor persistiu nos insultos.

Ainda segundo Daniel, as mensagens ofensivas começaram em outubro de 2017. Além da influenciadora, Caetano Veloso, também chegou a ser alvo da perseguição. Vale ressaltar que a produtora só entrou com o processo agora, pois a mesma levou um longo caminho para reunir os dados e a localização do acusado.

Polêmica envolvendo empregada

Além do processo contra o seguidor, Lavigne responde por uma outra ação judicial contra uma ex-empregada doméstica. Recentemente, Lavigne e Caetano Veloso perderam o direito de entrar em um dos seus imóveis após a Justiça liberar o acesso da doméstica sobre o apartamento.