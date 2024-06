Deniziane mostra antes e depois de cirurgias plásticas

Deniziane Ferreira compartilhou com os seguidores o resultado das suas novas cirurgias plásticas. A ex-BBB publicou um vídeo que mostra o seu antes e depois dos procedimentos realizados. A influenciadora se submeteu a uma Lipoaspiração de Alta Definição e a mastopexia com troca da prótese.

A influenciadora deu detalhes sobre o que a motivou a fazer as novas cirurgias. “Para quem não sabe, sou mãe. Depois da amamentação, os meus seios caíram muito e ficaram flácidos. Isso me incomodou demais. Então, procurei uma clínica que eu confiasse muito para realizar esse sonho meu”.

Os procedimentos foram feitos em uma clínica de estética localizada em São Paulo. Na legenda do vídeo que mostra detalhes do antes e depois, Deniziane Ferreira ainda escreveu: "Vejam meu resultado, eu amei! Estou totalmente feliz e recuperou a minha autoestima!"



A mastopexia com prótese é um procedimento cirúrgico que combina a elevação das mamas com o aumento do volume mamário através da inserção de prótese de silicone. Já a Lipo Lad trata-se de uma técnica que melhora o contorno corporal e ressalta os músculos.

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Só melhorou o que já era bom!" "Quem critica é porque não tem condição de fazer o mesmo porque se tivesse, aposto que fariam o mesmo". Só quem é mãe sabe como mexe com a autoestima o corpo muda muito e tem dias que se olha no espelho e nem se reconhece. Se a pessoa não se sente bem, não é obrigado a não mudar por opinião dos outros".