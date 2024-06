Luana Piovani detona Cauã Reymond após vazar "exigências" do ator

Ela não brinca em serviço! A apresentadora Luana Piovani detonou o ator Cauã Reymond após vazar uma lista de exigências para namorar com o artista. Na manhã desta quarta-feira (12), Piovani usou as redes sociais para soltar algumas críticas a respeito do galã.

Após se envolver em algumas polêmicas com o jogador Neymar, Whinderson Nunes, e outros famosos, o escolhido da vez foi Cauã Reymond. Em seu perfil do instagram, Piovani compartilhou um post que citava o colunista Léo Dias, responsável pela publicação da tal lista de exigências.

Na repostagem, Luana escreveu um comentário detonando o ator: "Isso é um blefe em forma de boy. Por fora bela viola, por dentro pão bolorento. E as palhaças vão lá e gritam: me escolhe, me escolhe", disparou a apresentadora.



Segundo o jornalista, o ator disse que para namorar, a mulher tem que ser caseira como ele, malhar, treinar e cuidar da alimentação, não poder ser fumante e nem beber. Além disso, Cauã também não gosta de mulher "aparecida, que ri alto".

Nos comentários, alguns internautas apoiaram as falas da 'furacão'. "A Luana às vezes é muito necessária", ressaltou uma usuária. "Gente, o que está acontecendo comigo? Estou concordando com a Luana em tudo", comentou um internauta aos risos.