Rita Cadillac fatura alto com conteúdo adulto aos 70 anos

Aos 70 anos, Rita Cadillac abriu o jogo e revelou uma nova forma que encontrou para ganhar dinheiro, que vai além dos shows. A atriz contou que decidiu apostar na produção de vídeos e fotos para a plataforma de conteúdo adulto, OnlyFans.

Rita Cadillac cobra cerca de R$ 35 para quem quer assinar sua conta e receber os conteúdos exclusivos. No entanto, a artista não revelou o valor total do faturamento mensal, só garantiu que faz uma grande diferença no orçamento.

A atriz declarou: “Graças a Deus, está dando pra viajar para Nova York de vez em quando. Tenho assinantes diversificados, desde a garotada de 18 anos, passando pela meia-idade, e também mulheres. Recebo muitas mensagens delas também”.

Entretanto, Rita também falou sobre propostas inusitadas. “Tem pessoas que mandam pedidos, que conversam, que falam que acha legal eu estar fazendo aquilo. Tem pessoas que são apaixonadas, tem pessoas que são taradas".

Por fim Rita Cadillac acrescentou: "Tem de tudo um pouco! Tem um cara que até hoje me pede para fazer um ensaio sensual em um cemitério. Isso é coisa de doido. Mas eu tento realizar alguns desejos quando posso”.