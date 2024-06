Termina namoro de Italo Ferreira e Kali

Fim! Italo Ferreira e Kali não estão mais juntos. O casal já vinha dando indícios de uma possível crise no relacionamento há algum tempo e fãs apontaram que o namoro etaria estremecido. Um dos motivos que levantou burburinhos na internet, foi o fato da influenciadora não ter parabenizado o atleta pelo título da etapa de Teahupoo da WSL, no final do mês passado.

O episódio foi o suficiente para dar início as especulações de que a relação entre os dois teria chegado ao fim. Além disso, internautas também notaram que Itali e Kali não postaram nenhuma homenagem sobre o dia dos namorados. No entanto, a Coluna Mariana Morais confirmou com amigos próximos ao casal que o namoro realmente chegou ao fim.

O romance da influenciadora com Ítalo foi marcado por idas e vindas. O casal anunciou o namoro em janeiro de 2022, após uma viagem a Fernando de Noronha. Contudo, em maio do ano passado, o surfista chegou a anunciar a separação, mas em agosto, os dois retomaram o relacionamento.

Vale lembrar que Kali e o atleta já tinham desabafado sobre a dificuldade de conciliar as agendas, principalmente por causa da vida profissional dos dois. Isso porque Ítalo é surfista e precisa acordar muito cedo, Já a influenciadora, trabalha como DJ, durante a noite.