Ex de Giselle Bündchen engata affair com brasileira; Saiba quem

A fila andou! O jogador de futebol americano e ex-marido de Gisele Bundchen, Tom Brady, estaria vivendo um romance com a influenciadora e brasileira, Isabella Settanni, segundo o colunista Matheus Baldi. Brady e Gisele estão separados há dois anos.

De acordo com informações do colunista, além de terem amigos em comum, Settanni e Brady já foram vistos juntos em compromissos no exterior. Contudo, a aproximação dos pombinhos ainda é um mistério, ambos procuram manter a discrição.

Semelhança com modelo

Curiosamente, Isabella tem os traços da beleza de Bundchen, loira, com os cabelos dourados, outra semelhança que chama bastante a atenção, é que a influenciadora curte a pratica do surf, entre outros esportes radicais, assim como a ex top model.

Conheça Isabella Sattanni

O ex-marido de Gisele Bundchen parece que acertou na escolha! A esportista além de brasileira, é herdeira de uma das maiores empresas de distribuição de alimentos do país. Nas redes sociais ela, hoje com 29 anos, se apresenta como influenciadora digital, modelo, publicitária e empresária.

Término com Gisele

Vale lembrar que, Brady e Bündchen se divorciaram em 2022 após um casamento de 13 anos. Ambos compartilham a guarda dos filhos Benjamin, de 14 anos, e Vivian Lake, de 11 anos. Recentemente, durante uma entrevista, Gisele chegou a chorar ao falar do divórcio.

"Definitivamente é um tempo de transição que precisa ser passado. Eu não acho que é algo que você deseja. Mas as coisas acontecem na vida. E agora eu posso criar uma nova fase. E eu agradeço por tudo isso. Eu sou grata por todas as lições", disse ela.