Sasha Meneghel: Veja quanto custam as peças da Mondepars

A vida do assalariado está cada vez mais complicada, ainda mais para aqueles que amam seguir a moda. A influenciadora Ani Graminho publicou nas redes sociais os valores da nova coleção de algumas peças de roupas e acessórios da marca 'Mondepars' da mais nova estilista Sasha Meneghel.

A marca estreou, recentemente, no mundo da moda e artistas como Bruna Marquezine, Xuxa Meneghel, e João Guilherme estiveram presentes no evento para prestigiar a jovem. Mas o que chamou a atenção do público foram os preços.

Para aqueles que desejam aderir as peças e deixar o guarda-roupa mais sofisticado e glamoroso vai precisar investir uma grana alta. Entre casacos, blazers, vestidos e calças, a peça mais barata não custa menos que R$ 1000,00.

Apesar da 'Mondepars' ter a cara da dona, básica, mas chique e, inclusive, algumas peças já estão disponíveis no site, os clientes parece não ter curtido muito bem os valores. Entre piadas e críticas, alguns internautas comentaram sobre a novidade.

"Eles fazem roupas pra um público específico, não me espanta porque não sou o público alvo dela", disse um internauta. "Se a peça for de boa qualidade o valor é esse mesmo! Pra mim é caro, agora se eu tivesse dinheiro compraria", comentou outra usuária.

Críticas

Durante uma entrevista, Sasha contou como lida com as críticas: "Eu reconheço os privilégios que eu tenho. Em relação às críticas, acho que a minha vida inteira eu recebi isso. Mas eu tenho recebido muito mais amor e eu olho muito mais para o amor que qualquer feedback negativo.

Sasha no lançamento de sua marca de roupas:



“Eu sou A NEPOBABY, eu tenho um privilégio imenso. (…) Agora é ‘o que eu vou fazer com tudo isso?’, com todas essas oportunidades na mão”. pic.twitter.com/9oEc1G2OBT — BCharts (@bchartsnet) June 11, 2024