Cães de estimação se despedem de Nahim em velório e cena emociona

Despedida! O velório do cantor Nahim, que morreu na última quinta-feira (13), aconteceu na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), porém detalhe inusitado chamou bastante a atenção do público: o caixão onde estava o músico foi colocado no chão para que seus cachorros pudessem se despedir.

Segundo informações, a decisão de colocar o caixão no chão foi da sua ex-mulher, Andreia de Andrade, que permaneceu todo o tempo ao lado do corpo. Vale ressaltar que, a entrada dos animais foi autorizada pela Alesp, por se tratar de uma ocasião especial.

Além disso, o cantor tinha o desejo de ficar próximo de seus cães em sua despedida e também ser cremado. O segundo desejo não será realizado. Por ser uma morte suspeita, o corpo deve ser enterrado para uma possível exumação.

Velório

Vestindo calça branca, uma blusa listrada e usando o óculos escuro, marca registrada do artista, o corpo será velado durante toda essa sexta-feira (14). Na Alesp até às 10 horas, em seguida, será levado para Miguelópolis, no interior de São Paulo, cidade natal do artista e onde vai ocorrer o enterro, às 16h.

Paixão pelos animais

Apaixonado por seus filhos de quatro patas, Nahim sempre demonstrou o amor que sentia pelos animais. Durante as entrevistas o músico fazia questão de lembrar os pets. O músico chegou a descumprir uma medida de se aproximar de uma ex-mulher só para rever seus filhos de 4 patas. Ao todo o músico tinha 7 cães, 4 da raça Show-Show, 2 Sem Raça Definida (SRD) e um poodle.

Causa da Morte

Vale lembrar que durante uma entrevista, a ex-mulher do músico, que esteve no local horas depois do acidente, deduziu que Nahim teria sofrido um infarto, e após tentar pedir socorro caiu da escada batendo a cabeça no chão.

Em nota, a Polícia Civil informou que o artista estava sozinho em casa, quando caiu da escadaria de sua residência. O corpo foi encaminhado ao IML e o caso foi registrado como morte suspeita no 1º DP de Taboão da Serra”, diz outro trecho da nota.