Mãe de Matteus reage à acusação de fraude em universidade pública

Após viralizar um documento em que o ex-BBB Matteus Amaral aparece na lista de aprovados para o curso de Engenharia Agrícola, do Instituto Federal Farroupilha (IFF), como cotista na vaga para pessoas pretas, a mãe do influenciador se pronunciou e gerou ainda mais polêmica.

Em um vídeo que circula na internet, Matteus aparece segurando um animal e brinca "olha quem chegou", dando beijos no bichinho. Contudo, o que o ex-BBB não reparou era que a mãe dele estava falando ao fundo uma frase um pouco comprometedora, diante da atual circunstância.

No áudio disponível no fundo do vídeo, a mãe do influenciadora declara: "Mas aí eu já soube que isso daí não dá nada. Se eu me declarei negra eu sou negra e o senhor não pode me falar nada e se me falar, eu ainda processo”.

Após a declaração polêmica, Matteus apagou o vídeo internautas escreveram: "Eu gosto muito do Matteus, porém estou em choque como estão passando pano para um erro". "E já apagou os stories, o bom moço de vocês".

Outros ainda acrescentaram: "A mulher simplesmente debochando e minimizando que o filho tenha usado cota racial para se beneficiar.' "Meu Deus, ainda por cima posta o vídeo sem nem escutar o que estão falando". "Aquele tipo de erro indefensável".

Matteus Amaral posta story onde uma mulher (supostamente sua mãe) fala sobre a polêmica de cotas raciais envolvendo o sulista.



“Eu já soube que isso aí não dá nada. É só esquecer, isso aí não dá em nada. Se eu me declarei negra, eu sou negra.” pic.twitter.com/XzMCRJC2Yg — Espiadinha (@canalespiadinha) June 13, 2024