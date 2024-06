Giselle Bündchen termina namoro com professor e culpa seria do ex-marido

Terminaram! O namoro entre a modelo Gisele Bundchen e o professor de judô Joaquim valente chegou ao fim, é o que diz a imprensa internacional! De acordo com a revista americana, In Touch Weekly, Tom Brady teria relação com o término.

Namorar uma top model não é para qualquer um! Na semana do 'Dia dos Namorados', a revista publicou que Joaquim estaria incomodado com os holofotes que vinha recebendo na mídia, e que entrou ainda mais em evidência após a participação de Tom em um programa de TV.

Segundo o noticiário, uma fonte próxima ao professor contou detalhes da situação que acarretou no fim do relacionamento. "Os holofotes foram demais para ele. Joaquim é um cara normal. Ele não está acostumado com toda a atenção que recebia", revelou.

Pivô da separação

A situação do até então casal piorou após o jogador de beisebol participar de um programa de TV. Durante a transmissão, o programa que é de comédia, teria brincado com Brady. Porém, Joaquim Valente e Gisele Bündchen acabaram virando parte das piadas, o que teria irritado o professor de judô.

Na ocasião, pessoas teriam começado a questionar se o professor foi de fato o pivô da separação. Contudo, fontes afirmam que Gisele culpa o ex-marido pelo término, já que a decisão foi tomada por Joaquim após a participação do atleta no programa.