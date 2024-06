Nahim: Verdadeira causa da morte do cantor é revelada

Os detalhes da verdadeira causa da morte do músico Nahim foram revelados pela própria ex-mulher, Andreia de Andrade, durante uma entrevista no programa 'A Tarde É Sua', com a apresentadora Sônia Abrão, na Rede TV.

Um pouco mais reestabelecida, a empresária trouxe algumas hipóteses do que de fato poderia ter acontecido com o artista: "Eu fiquei sabendo do ocorrido por volta de umas 04h30. Eu fui à casa, estou acompanhando todo o processo", iniciou ela.

Na sequência, Andreia deduz que: "A televisão estava ligada, e o que eu deduzo? A causa da morte foi um traumatismo craniano, mas há a suspeita de um infarto. Eu acredito que o Nahim estava assistindo televisão, e ao levantar, provavelmente, deve ter sofrido um mal súbito", indagou a empresária.

Andrade ainda descreve em qual situação o músico estava ao ser encontrado. " Depois de passar mal, ele deve ter pedido socorro para levantar, porque a calça estava caída. Ele deve ter tropeçado, acabou caindo da escada e bateu a cabeça! Eu dei uma analisada, e é nessa conclusão que eu chego", finalizou ela.

Laudo Médico

Em nota, a Polícia Civil informou que o artista estava sozinho em casa, quando caiu da escadaria de sua residência. “O Corpo de Bombeiros e o SAMU foram acionados e constataram o óbito. O corpo foi encaminhado ao IML e o caso foi registrado como morte suspeita no 1º DP de Taboão da Serra”.

Ainda, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública, apesar da causa ser um possível acidente doméstico, o caso será registrado, primeiramente, como morte suspeita. A família de Nahim foi ao IML fazer o reconhecimento do corpo assim que recebeu a notícia do falecimento.