Record vai usar Rachel Sheherazade para derrubar SBT sem Eliana

Vale tudo pela audiência! Parece que a apresentadora Rachel Sheherazade conquistou a direção da TV Record. A emissora vai apostar em mais um programa dominical apresentado pela ex-A Fazenda, e tentar ganhar o público do SBT, após a saída da talentosa Eliana.

A emissora corre contra o tempo, parece que a produção do novo programa já começou nesta quinta-feira (13). É possível que a atração, na qual o nome ainda não foi 100% definido, estreie antes mesmo do final de A Grande Conquista, reality show que Rachel apresenta desde abril.

Além disso, a data prevista para a estreia do novo programa ir ao ar será no próximo dia 7 de julho, e, se possível, a emissora pretende inaugurar a sensação antes mesmo do término do reality 'A Grande Conquista'.

Segundo informações de funcionários da casa, a atração será uma mistura de jornalismo com entretenimento, com reportagens e quadros exclusivos. Nas redes sociais, alguns telespectadores opinaram sobre a decisão da emissora.

"Essa Sra. Raquel não tem carisma, enfim pior do que já está com esse reality, impossível", criticou uma internauta. "Shera não tá conseguindo ganhar nem da Virgínia vai conseguir afundar o SBT, essa novidade foi uma zoeira só pode", alertou outro usuário.