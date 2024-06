Silvio Santos comenta saída de Eliana do SBT e compromete Patrícia Abravanel

Internautas resgataram um vídeo de uma entrevista dada por Silvio Santos, onde o apresentador fala sobre a possibilidade da saída de Eliana do SBT. Na gravação feita em 2022, o comunicador é pego de surpresa por um jornalista, quando já estava dentro do carro.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o jornalista questiona: "E a saída de Eliana? Que história é essa, Silvio?" O apresentador então rebate: "Saída de quem?". E o profissional responde: "Saída da Eliana do SBT".

Em seguida, Silvio Santos declara: "Quem vai sair do SBT?" E em clima descontraído, ele ainda acrescenta: "Olha, se a Eliana sair do SBT, Patrícia vai dar uma festa lá na casa dela. Já convidou até 100 convidados".

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Idoso não mente, eles falam mesmo". "Sabia que elas não se davam bem. Estava na cara". "Ele gosta de ver o circo pegando fogo". "Silvio é um fofoqueiro, entrega tudo e mais um pouco".

Vale lembrar que recentemente, a jornalista Fábia Oliveira revelou que durante a gravação de um especial em homenagem saída da Eliana, no programa Silvio Santos, Patrícia teria se desculpado com Eliana. “Em nome de toda família Abravanel, eu peço perdão pra você Eliana”. No entanto, após o fim das captações, a filha de Silvio teria pedido para que a cena não fosse ao ar.

