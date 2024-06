Stênio Garcia e esposa se pronunciam após atropelar motoboy

Marilene Saad está nos assuntos mais comentados da internet após viralizar um vídeo em que ela supostamente atropela um motoboy, no Rio de Janeiro. Stênio Garcia estava no banco do carona e o casal estava chegando em casa quando o acidente aconteceu.

Apesar dos ataques, Mari usou as redes sociais para explicar que o acidente em questão não aconteceu hoje, mas sim no dia 06 deste mês. "Existe uma inverdade. Nós fomos atropelados por uma moto no dia 6 deste mês. A gente teve um prejuízo absurdo, porque a moto veio com tanta velocidade que furou o radiador e estragou o capô".

Em seguida, Stênio deu detalhes: Olha, eu estava no carona do carro e eu estava vendo porque eu não estava preso a nenhum controle de nada, nem do carro, nem da moto. O cara, eu não me lembro o nome dele, estava dirigindo a moto e a Marilene, dirigindo o carro. Eu não estava dirigindo nada, então eu pude visualizar todo o acidente".

O ator ainda acrescentou: "A moto fez o seguinte: em vez dela parar para atravessar, porque nós estávamos entrando, a Marilene já tinha feito o sinal pra entrar à esquerda, porque é a rua que nós moramos; a moto, em vez de parar e deixar o carro passar, ele aumentou a velocidade, e aí teve o choque".

Por fim, a esposa de Stênio disse: "Nós prestamos socorro e ficamos lá... até o rapaz ser removido pela ambulância". E acrescentou: "Na verdade, ele está querendo tirar dinheiro da gente, tirar proveito da situação, porque é o Stênio, né!? Mandou para a imprensa, mentiu. Então vai caber um processo meu contra ele de calúnia, injúria e difamação. Já estou acionando o advogado.