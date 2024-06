Mulher de Stênio Garcia revela casamento aberto com ator de 92 anos

Stênio Garcia e Marilene Saade revelaram detalhes da intimidade dos dois, durante entrevista ao podcast 'Papagaio Falante'. O casal trouxe à tona o segredo que ajuda com que os dois mantenham uma relação duradoura, o relacionamento aberto.

Mari Saad e o ator estão juntos há 26 anos e explicaram sobre a decisão. “A vida é uma só. Existe a finitude da vida para todos nós. Amo pessoas. Ele fez um trabalho nesses 91 anos. Se ele quiser (outra pessoa), o mando ir e ainda sirvo com a bandeja”, afirmou a atriz.

Contudo, segundo Marilene, Stênio faz algumas exigências para que o método funcione. A esposa só pode se relacionar com outras mulheres. Já Saade, garantiu que não coloca tantas imposições para o marido.

Mari Saade acrescentou: "Chega uma hora na relação que depois de certos anos você sublima. Vira parceiro e quer ver a pessoa feliz. A gente sabe da finitude da vida. Se sou casada, não posso proibir a pessoa de viver. O combinado não sai caro".

Entretanto, o casal também revelou que já tiveram alguns problemas após a decisão de abrir o relacionamento. Mari contratou duas garotas de programa para uma noite de intimidade com o marido, mas Stênio passou mal e a situação fugiu um pouco do controle. "Tive que pagar a elas R$ 2 mil. Ficaram me ameaçando, dizendo que não havia feito o PIX, mas fiz sim! Daí, resolvi levar a história para a imprensa e elas sumiram”, contou a atriz.

