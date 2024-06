Torcedores provocam Léo Pereira usando a ex-Mulher e Militão

Polêmica no futebol! Durante uma partida do Flamengo, torcedores provocaram Léo Pereira por conta da vida amorosa do jogador. Isso porque a ex-namorada do atleta, Tainá Castro, namora atualmente Éder Militão. Já Léo, namora a ex-companheira de Éder, Karoline Lima.

No vídeo do jogo de futebol que circula nas redes sociais, é possível ouvir os gritos da torcida. "Léo Pereira, como é que é? O Militão tá comendo sua mulher", cutucam os torcedores. Léo parece fingir não ouvir e continua jogando no campo.

Nas redes sociais, internautas comentaram: "Isso é ridículo, independentemente de qual torcida faça. Mas está explicado porque Léo estava cheio de ódio, doido pra não perder o jogo". "Que falta de respeito com as mulheres". "Quando abre o vídeo, dá para ver a noção correndo lá atrás".

Vale lembrar que os rumores de que Éder Militão e Tainá estariam vivendo um affair começaram na virada do ano, quando os dois passaram o Réveillon juntos. Logo depois, o casal começou a se seguir nas redes sociais e em fevereiro, a influenciadora embarcou para Madri, onde mora o jogador.



Contudo, Karoline e Éder Militão terminaram em 2022. Eles são pais da pequena Cecília, de apenas um aninho. Já o zagueiro do Flamengo e Tainá Castro romperam o casamento em abril de 2021. Eles são pais da Helena, de 5 anos, e Matteo, de 3.





