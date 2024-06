Neymar e Bruna Biancardi reataram relacionamento, confirma amiga

O amor está no ar! Após a confirmação do namoro entre João Guilherme e Bruna Marquezine, vem aí... Neymar Jr. e Bruna Biancardi, mas os pombinhos ainda não assumiram um compromisso, oficialmente. Porém, uma amiga do casal confirmou o relacionamento vivido pelos pais da pequena Mavie.

Nas redes sociais, um post relacionado ao jogador falava a seguinte frase: "Quem acha que o Neymar quer pegar ou já pegou a Gabily?". Para quem não sabe, Gabily é uma amiga próxima do casal. Na sequência, a jovem respondeu dando um spoiler da real situação entre Neymar e Biancardi.

"Cara, vai se ferrar. Ele é um dos meus melhores amigos, e hoje tem um relacionamento. Para de falar merda", exclamou a tal Gabily. É como diz o ditado popular: "Para um bom entendedor meia palavra basta".

Vale lembrar que, no Dia dos Namorados os queridos não desgrudaram um do outro, ambos postaram em seus respectivos perfis que estavam no mesmo lugar. Inclusive, a família da influenciadora parece ter perdoado o atacante do Al Hilal, mesmo após o escândalo envolvendo a irmã de Biancardi, que expôs a infidelidade do jogador.

Além disso, provas dessa reconciliação, foi o batizado da pequena Mavie, de 8 meses. As famílias presenciaram duas vezes o batizado da bebê, tanto na igreja católica - religião da família de Biancardi - quanto na igreja evangélica - religião da família de Neymar-.

neymar não pode perder essa mulher nem fud3ndo, a única que amou as partes boas e ruins dele e mesmo com toda a dor que ele causou nela quis ficar, e pasmem isso não é sobre dinheiro, a bruna biancardi sempre teve dinheiro e tem muito caráter, que ele valorize dessa vez ???? pic.twitter.com/IyuYNHU6Kn June 18, 2024