Wanessa Camargo para show e detona fã que a desrespeitou no palco

Fã ou hater? A cantora Wanessa Camargo parou um show e, simplesmente, detonou as atitudes de um fã que a desrespeitou no palco durante uma apresentação, na 8ª parada LGBT+ de Frutal, no último domingo (16), em Minas Gerais.

Nas imagens gravadas por um fã, que circulam nas redes sociais, a cantora surgiu sem paciência com o cidadão que fazia gestos obscenos da plateia em direção ao palco. "Não saia da sua casa se você não quer estar aqui, não perca seu tempo. Se você não está a fim de estar aqui, vai pra casa. Retirem ele do show, por favor, porque ele não quer estar aqui", pediu ela.

Camargo ainda revelou que não tem medo de haters: "Aqui é respeito, eu respeito a comunidade há muitos anos. Se você não está a fim de estar aqui, vá para sua casa. Ficar me xingando enquanto estou fazendo um show com todo o amor para vocês. Ah, meu amor, não tenho medo disso", exclamou ela.

Em seguida, a cantora falou que situações desagradáveis como as do show em Frutal são raras, mas acontecem. "Eu não sei porque vai no show, não entendo isso. Eu só saio da minha casa se valer muito a pena, não para um lugar onde eu não quero estar", desabafou Wanessa.