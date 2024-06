Cauã Reymond reage à suposta lista de exigência às mulheres

Desmentiu! O ator Cauã Reymond reagiu à suposta lista de exigência às mulheres que tivessem o desejo de se relacionar com ele, revelada pelo colunista Léo Dias. Durante uma entrevista, o galã foi questionado sobre a veracidade dos requisitos divulgados, e a reação do ator foi hilária.

Em entrevista no programa Fofocalizando, do SBT, o ator caiu na gargalhada. "Que lista?", indagou ele. "Inventaram que as mulheres têm que ter alguns requisitos", replicou o repórter. Na sequência, Cauã disse: "Tem gente que tem uma imaginação fértil, a gente deixa". finalizou Reymond.

Vale lembrar que, a suposta lista de Cauã Reymond foi divulgada pelo colunista Léo Dias, durante o programa Fofocalizando. A lista dizia que ele buscava uma mulher com estilo de vida saudável, rotina disciplinada com exercícios e caseira, e ainda precisaria gostar de acordar e dormir cedo.

Luana Piovani reage à lista

Em declaração, a influenciadora Luana Piovani chegou a afirmar que o ator "é bonito por fora, mas podre por dentro". Ela ainda criticou as mulheres que se rebaixam para ficar com ele. "Isso é um blefe em forma de boy. Por fora bela viola, por dentro pão bolorento", disparou ela.

Os requisitos deram o que falar, nas redes sociais as fãs foram à loucura acreditando na possibilidade de conseguir uma chance com o ator, que está solteiro desde o término com Mariana Goldfarb, em abril de 2023, com quem viveu um relacionamento sério e assumido.

Cauã Reymond cai na gargalhada e dispara sobre suposta lista de exigências para se relacionar: “Não sei de onde tiraram isso” pic.twitter.com/pUwVVCciS9 — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) June 17, 2024