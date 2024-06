Famosos que têm alguma doença e você não sabia

Gente como a gente! Cuidar da saúde sempre veio em primeiro lugar e, se tratando das celebridades, levar uma vida saudável é primordial para permanecer nos holofotes da fama. Mas como nem tudo são flores, a colunista Mariana Morais trouxe em primeira mão os famosos que enfrentam alguma doença e você não sabia.

Sofrer uma alteração nas condições físicas ou mentais de fato pode interferir na rotina do indivíduo, como é o caso da atriz Megan Fox diagnosticada com esquizofrenia - transtorno mental grave que muda o modo como a pessoa pensa, sente e se comporta socialmente -, agora entendemos as caras e bocas da famosa.



Além disso, imagine não reconhecer o rosto de um amigo ou um familiar? Pois bem, essa é uma doença raríssima sofrida pelo galã Brad Pitt conhecida como prosopagnósia, ou cegueira facial, um distúrbio neurológico que pode fazer com que as pessoas tenham dificuldade em reconhecer rostos.

Quem também revelou sofrer algum tipo de doença foi o famoso e polêmico Elon Musk, o diretor executivo disse durante a sua participação no programa norte-americano “Saturday Night Live” que tem autismo em um nível leve, que o próprio chamou de síndrome de asperger.

“Muitas vezes depois de eu dizer alguma coisa eu tenho que dizer que eu estou falando sério para que as pessoas realmente entendam que eu estou falando sério. Isso porque eu nem sempre tenho muita entonação ou variação na forma como eu falo. Na verdade, eu estou fazendo história hoje como a primeira pessoa com asperger a apresentar o SNL, ou pelo menos a primeira a admitir”, disse o empresário em seu monólogo de abertura.

E para completar a nossa lista trouxemos a cantora Billie Eilish que foi diagnosticada aos 11 anos, com a síndrome de tourette concierto. A artista explicou durante uma entrevista os sintomas da doença.

"Se você me filmar por um período de tempo, vai ver vários tiques. É muito exaustivo para mim", disse ela. "A forma mais comum de reação das pessoas é rir, porque elas acham que estou tentando ser engraçada. Eu sempre fico muito ofendida com isso", revelou a cantora, na ocasião.