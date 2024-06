Projetos de Larissa Manoela incluem engravidar em breve

Casadíssima com o ator André Luiz Frambach, Larissa Manoela tem demonstrado, mesmo que aos poucos, seu desejo de ser mãe num futuro não muito distante. É que a coluna Mariana Morais descobriu que a atriz tem comentado com amigos e pessoas próximas sobre o desejo de engravidar do marido. Segundo nos foi informado, Larissa tem planos de ser mãe em breve e, inclusive, há quem suspeite que ela tenha recusado o papel na próxima novela das 18h da Globo justamente para não ficar presa a um compromisso de muitos meses seguidos.

Assim, ela tem optado pelo cinema e streaming, que são trabalhos com rotinas de gravações menos desgastantes e que não consomem tanto o tempo como uma novela global. Além disso, também descobrimos que Larissa Manoela está se dedicando à sua própria agência de publicidade, que foi criada recentemente. Até o momento, o nome de peso do casting da agência é o da própria Larissa, mas a atriz busca agenciar outros grandes.

Atualmente, Larissa Manoela está em cartaz com a peça “Noviça Rebelde” no Rio. Contudo, o espetáculo se encerra em solo carioca neste final de semana para iniciar em São Paulo já na próxima semana. Esse musical, que tem duração de três horas, também acabou sendo um dos motivos que pesaram na decisão para que ela rejeitasse o papel oferecido pela Globo. Contudo, no lugar dela, acabou sendo escalada a apresentadora e também atriz, Maisa Silva, grande amiga de Larissa de longa data, desde a época da novela “Carrossel”, especificamente falando.

Vale lembrar que Larissa Manoela está casada oficialmente com André Luiz Frambach desde dezembro do ano passado. Entretanto, os dois já moravam juntos poucos meses antes de trocarem alianças. Eles resolveram juntar as escovas de dentes em uma casa no Rio de Janeiro, após a atriz brigar e romper sociedade com os pais, Silvana Taques e Gilberto Elias.

Neste ano, chegou a rolar boato de que a atriz estaria grávida de seu primeiro filho. Mas, ela correu para vir a público negar tal informação. Todavia, o desejo de ser mamãe tão logo pulsa forte no coração da atriz.

????FAMOSOS: Larissa Manoela aparece grávida em trend do Tiktok e anima a web: “Vai ficar linda”. pic.twitter.com/ekQTi7O7W8 — CHOQUEI (@choquei) January 30, 2024