Mãe de João Guilherme fala sobre romance do filho com Marquezine

Não confirmou, mas também não negou! A empresária Naira Ávila, de 42 anos, falou sobre a vida amorosa do filho, o ator João Guilherme, de 22 anos. Naira concedeu uma entrevista à revista Marie Claire, na última terça-feira (18), e comentou sobre o relacionamento entre João e a atriz Bruna Marquezine, de 28 anos.

Marquezine foi citada durante a conversa, mas Naira optou em deixar para que o filho confirme o namoro. "Vou te falar como mãe: estou feliz porque estou vendo meu filho feliz. Ele está em uma fase feliz e eu, consequentemente, fico feliz por isso", disse Naira.

A ex do cantor Leonardo ainda respondeu questões sobre os ataques que o ator vem sofrendo nas redes sociais. "Ele é um menino que tem que ter o emocional muito forte para conseguir lidar com as coisas chatas. É muito silencioso, não fala. Você não vê ele ficar louco, falar que fizeram isso ou aquilo", contou ela.

Além disso, Naira teceu elogios ao filho. "Mas sou mãe. Sei o que ele está sentindo e aquela é a forma dele se sentir, que não é verbalizando ou xingando. Ele tem muita sabedoria para lidar com isso e não entrar nessa energia, mantendo seus critérios, valores, sua ética", completou ela.

Na web, internautas acreditavam que a verdadeira mãe do ator fosse Poliana, atual mulher de Leonardo. "Gente, a mãe dele não é a Poliana", questionou um internauta. Vale lembrar que, João Guilherme é fruto de um romance vivido entre Ávila e o cantor, em 2001. Além dele, ela também é mãe de Pietro, do casamento com o empresário Danilo Tuffi.