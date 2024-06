Marrone perde parte da visão após internação

Que fique bem logo! O cantor Marrone, da dupla com Bruno, perdeu parte da visão após ser internado, na última segunda-feira (17), em São Paulo. O artista precisou fazer uma cirurgia de urgência devido a um estágio avançado de glaucoma.

Apesar da sequela, o procedimento foi realizado com sucesso. Durante uma coletiva de imprensa, os médicos, Dr. Francisco e Dr. José Beniz, responsáveis pela cirurgia, tranquilizaram os fãs após as notícias preocupantes, e explicaram detalhes sobre o que aconteceu com a visão do artista.

"Felizmente, ele ainda nos procurou numa hora adequada, porque a visão central não foi perdida. Houve uma certa perda de campo visual, mas que é compatível com ele levar uma vida normal, fazendo sua profissão, seus shows, sem problema, desde que não haja progressão desta doença”, explicou Francisco.

O Dr. José ainda alertou que o glaucoma é uma doença silenciosa. No caso do artista, o que teria o levado à procurar um especialista foi uma dor de cabeça, que segundo José, o sintoma não tem relação com a doença.

“O pessoal vai perdendo a visão periférica, aquela visão dos lados, não é a visão central que você está vendo as letras na televisão. A visão periférica aos poucos vai se perdendo, geralmente durante anos e de maneira sorrateira, assintomática, a pessoa não sente nada, não tem coceira no olho, não tem olho vermelho, não tem nada", disse ele.

