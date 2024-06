Carlinhos Mendigo: Veja como humorista despistou a polícia por meses

Pique-esconde! Foragido desde novembro do ano passado o humorista Carlinhos Mendigo deu trabalho para os agentes da Polícia Civil. O artista foi preso, na terça-feira (18), encontrado por investigadores circulando de carro em uma das áreas que morava, em São Paulo.

Vivendo uma vida, praticamente, nômade - que vive permanentemente mudando de lugar - Carlinhos se desdobrava para transitar por quatro apartamentos na região. E detalhe, segundo os agentes da 2ª Delegacia da Divisão de Capturas do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (DOPE) nenhum imóvel era dele.

"Nenhum apartamento era dele. Todos emprestados por amigos bem-sucedidos. Nunca ficava muito tempo, mudava constantemente, fazia rodízio", disse o investigador, que recebeu o paradeiro do infrator no final do mês passado.

Vale lembrar que, Carlinhos Mendigo era procurado desde 13 de novembro de 2023, quando um novo mandado de prisão civil por pensão alimentícia foi expedido. Além disso, segundo os agentes, as denúncias anônimas contribuíram para encontrar o fugitivo.

Situação do artista pode piorar!

Caso Carlinhos, que vai passar por uma audiência de custódia, nesta quarta-feira (18), não pague a dívida avaliada em R$ 246,9 mil da pensão que deve ao filho Arthur, ele vai permanecer preso por 30 dias, na carceragem do 18° Distrito Policial (DP) do Alto da Mooca.

Carlinhos Mendigo, ex-participante de A Fazenda, foi preso em São Paulo por não pagar pensão do filho. O humorista deve mais de 200 mil reais. pic.twitter.com/v55udW5G5b — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) June 18, 2024