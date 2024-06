Gracyanne Barbosa abre o jogo sobre suposta namorada de Belo

Ciúmes? A musa fitness abriu o jogo sobre as afirmações de uma suposta ex-namorada do marido, o cantor Belo. Segundo o colunista Daniel Nascimento, a jornalista Luciana Picorelli teria confirmado o relacionamento com o pagodeiro e mais, ela afirmou que foi perseguida pela dançarina.

A história entre Belo e Gracyanne ganhou mais um personagem, dessa vez, uma ex-namorada do artista! Luciana Picorelli jura de pés juntos ter sido perseguida por Gracyanne, mas foi contrariada pela musa, que resolveu se pronunciar sobre as acusações.

"Eu sabia que existia alguém, quando eu levei a culpa de ser o pivô da separação de Belo e Viviane Araújo e de forma idiota me calei, achando que não podia falar da relação de terceiros. Mas não era ela (risos)”, afirmou ela.

Além disso, ela negou ter perseguido a jornalista durante um evento que aconteceu em 2012, conforme descreveu a tal Luciana. "Nunca expulsaria alguém. Não tenho o que falar, de verdade”, admitiu Gracyanne desmentindo a beldade.

Entenda a confusão

Para quem não acompanhou, a jornalista afirmou que realmente viveu um relacionamento com o cantor. A mulher que se diz “ex-namorada de Belo”, ainda afirmou ter sido expulsa de um evento na quadra da Mangueira, em 2012, a pedido de Gracyanne.

“Eu fui entrevistá-la, mas a assessoria dela pediu para eu sair para não constrangê-la. Saí de lá aos prantos, me sentindo extremamente humilhada”, contou ela durante uma entrevista à colunista Fábia Oliveira.

????VEJA: Negrete e Belo comparando quem tem a coxa mais musculosa, até Gracyanne Barbosa aparecer e acabar com a brincadeira. pic.twitter.com/j1frJ7Triw — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) December 26, 2023