Influencer tem ataque, morre a bordo de iate e fãs ficam em choque

Farah El Kadhi, de 36 anos, morreu enquanto fazia um passeio de iate. A influenciadora estava de férias, aproveitando uma viagem a Malta, na Europa, há cerca de uma semana. A notícia pegou os fãs de surpresa e deixou muitas pessoas abaladas.

A jovem sofreu um ataque cardíaco dentro da embarcação e precisou ser levada às pressas para o Hospital Mater Dei, na cidade de Msida. Contudo, foi aberto um inquérito para apurar detalhes da causa da morte. A polícia ainda está aguardando os laudos da necropsia.



A influenciadora, que tinha mais de um milhão de seguidores no Instagram, era natural da Tunísia e proprietária da grife Bazarbyfaf. No dia da morte, ela chegou a postar stories dentro do iate, compartilhando o passeio com fãs.

Vale ressaltar que Farah era uma referência na área de influenciadores de beleza. A jovem costumava compartilhar dicas de looks, viagens, e assuntos afins, em seus perfis nas redes sociais. A última postagem da influenciadora foi uma foto tirada durante a viagem.

Nas redes sociais, internautas lamentaram a partida de Farah. “Vou sentir falta dela, menina cheia de luz e tão nova”. “Inacreditável, estou em choque”. Que nosso Alá te conceda misericórdia”. "Tão nova e cheia de luz... vá em paz".